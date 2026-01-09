Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Dewa United Banten Jadi Korban Pelita Jaya di Laga Perdana IBL 2026

Minggu, 11 Januari 2026 – 00:00 WIB
Dewa United Banten Jadi Korban Pelita Jaya di Laga Perdana IBL 2026
Pebasket Amorie Archibald saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Dewa United Banten di Dewa United Arena, Pagedangan, Sabtu (10/1). Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya mengawali IBL 2026 dengan kemenangan melawan Dewa United Banten.

Bertandang ke Dewa United Arena, Pagedangan, Sabtu (10/1), skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 98-82.

Pada laga ini Andakara Prastawa dan kolega mengali laga dengan solid seusai unggul pada first half 50-39.

Pelita Jaya memanfaatkan kondisi Dewa United yang tidak bisa memainkan Jordan Adams seusai masih menjalani pemulihan cedera.

Praktis duet D. J. Cooper dan Joshua Ibarra kewalahan menghalau serangan Pelita Jaya yang mengandalkan tiga pemain asing mereka.

Pelita Jaya akhirnya mampu menutup laga dengan keunggulan 16 angka atas juara IBL 2025 tersebut.

Pada laga ini Amorie Archibald tampil ganas di pertandingan ini seusai finis dengan 25 poin.

Dari barisan pemain lokal, Agassi Goantara menambahkan dengan 19 angka.

Tim basket Pelita Jaya mengawali IBL 2026 dengan kemenangan melawan Dewa United Banten, Sabtu (10/1).

