Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Dewa United Banten Pertahankan Jordan Adams, Siap Bersaing di BCL Asia 2026

Kamis, 04 Desember 2025 – 03:30 WIB
Dewa United Banten Pertahankan Jordan Adams, Siap Bersaing di BCL Asia 2026 - JPNN.COM
Pebasket Dewa United Jordan Adams (jersei putih) saat pertandingan melawan Pelita Jaya Jakarta di final IBL 2025. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Dewa United Banten memastikan Jordan Adams tetap menjadi pemain asing untuk IBL 2026 mendatang.

Pemain kelahiran 8 Juli 1994 ini juga siap tampil bersama tim berjuluk Anak Dewa di Basketball Champions League (BCL) Asia 2026.

"BCL Asia levelnya berbeda, dan saya sangat bersemangat untuk tantangan itu. Ambisi saya jelas, yakni datang untuk bersaing, bukan hanya ikut serta."

Baca Juga:

"Dengan roster yang kami miliki dan chemistry yang sudah terbentuk, saya percaya kami bisa memberi kejutan," ungkap mantan penggawa Memphis Grizzlies tersebut.

Dukungan Manajemen Dewa United

Presiden Dewa United Banten, Michael Oliver Wellerz menyambut positif keputusan Adams untuk bertahan.

Dengan pengalamannya, Jordan Adams diharapkan mampu membantu Dewa United bersaing di Basketball Champions League (BCL) Asia.

Baca Juga:

"Jordan adalah pilar penting dalam perjalanan kami. Selain kontribusinya di lapangan, dia membawa mentalitas juara yang kami butuhkan."

"Kami yakin keberlanjutan kerja sama ini akan membuat Dewa United makin kompetitif di IBL 2026 dan siap bersaing di level Asia," ujar pria yang akrab disapa Owe itu.

Jordan Adams dipertahankan manajemen Dewa United Banten untuk menambah kekuatan pada ajang Basketball Champions League (BCL) Asia 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United  jordan adams  BCL Asia 2026  IBL  Dewa United Banten 
BERITA DEWA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp