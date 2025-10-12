Dewa United Banten Rekrut Pelatih Baru untuk Bersaing di BCL Asia Tahun Depan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten memperkenalkan pelatih baru mereka asal Spanyol, yakni Agusti Julbe Bosch.

Juru taktik kelahiran 3 Mei 1972 itu dipilih untuk menggantikan Pablo Favarel yang kontraknya habis di akhir musim.

Pria asal Barcelona itu punya pekerjaan berat di tim berjuluk Anak Dewa tersebut mengingat musim depan akan bermain di kompetisi Basketball Champions League (BCL) Asia.

Baca Juga: Kunci Kesuksesan Dewa United Banten Raih Gelar Juara IBL 2025

Agusti Julbe mengaku tertantang untuk bisa membawa Kaleb Ramot Gemilang dan kolega melangkah jauh di kompetisi Asia.

Dengan modal kekompakan yang dimiliki tim yang berdiri pada 2020 silam itu percaya diri mengarungi bersama Agusti Julbe Bosch.

“Dewa United akan tampil di BCL Asia. Itu menjadi alasan terbesar saya datang ke tim ini,” kata manajer berusia 53 tahun itu.

“Saya selalu mencari tim dengan keinginan besar dan tantangan besar,” ujarnya.

Presiden Dewa United Banten Michael Oliver Wellerz mengaku senang bisa bekerja sama dengan Agusti Julbe Bosch.