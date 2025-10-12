Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Dewa United Banten Rekrut Pelatih Baru untuk Bersaing di BCL Asia Tahun Depan

Minggu, 12 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Dewa United Banten Rekrut Pelatih Baru untuk Bersaing di BCL Asia Tahun Depan - JPNN.COM
Pelatih baru Dewa United Banten Agusti Julbe Bosch saat memimpin latihan di Dewa United Arena, Pagedangan. Foto: Dokumentasi Dewa United Banten

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten memperkenalkan pelatih baru mereka asal Spanyol, yakni Agusti Julbe Bosch.

Juru taktik kelahiran 3 Mei 1972 itu dipilih untuk menggantikan Pablo Favarel yang kontraknya habis di akhir musim.

Pria asal Barcelona itu punya pekerjaan berat di tim berjuluk Anak Dewa tersebut mengingat musim depan akan bermain di kompetisi Basketball Champions League (BCL) Asia.

Baca Juga:

Agusti Julbe mengaku tertantang untuk bisa membawa Kaleb Ramot Gemilang dan kolega melangkah jauh di kompetisi Asia.

Dengan modal kekompakan yang dimiliki tim yang berdiri pada 2020 silam itu percaya diri mengarungi bersama Agusti Julbe Bosch.

“Dewa United akan tampil di BCL Asia. Itu menjadi alasan terbesar saya datang ke tim ini,” kata manajer berusia 53 tahun itu.

Baca Juga:

“Saya selalu mencari tim dengan keinginan besar dan tantangan besar,” ujarnya.

Presiden Dewa United Banten Michael Oliver Wellerz mengaku senang bisa bekerja sama dengan Agusti Julbe Bosch.

Tim basket Dewa United Banten memperkenalkan pelatih baru mereka asal Spanyol, yakni Agusti Julbe Bosch.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United Banten  BCL Asia  Agusti Julbe Bosch  IBL 
BERITA DEWA UNITED BANTEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp