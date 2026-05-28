Dewa United Banten Selangkah Lagi Tantang Pelita Jaya di Semifinal IBL 2026

Kamis, 28 Mei 2026 – 23:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten selangkah lagi tembus semifinal IBL 2026 seusai menang atas Tangerang Hawks.

Berlaga di Indoor Stadium Sport Centre Tangerang, Kamis (28/5) skuad asuhan Agusti Julbe itu menang dengan skor 85-66.

Pada laga ini Troy Gillenwater tampil dominan lewat torehan double-double 26 poin dan 12 rebound.

Adapun pemain lainnya yakni Joshua Ibarra juga mencatat double-double dengan 22 poin, serta 13 rebound.

Dari barisan pemain lokal Dio Tirta mampu menambahkan dengan mencetak 10 poin.

Pelatih Dewa United Agusti Julbe mengaku senang anak asuhannya bermain seusai dengan keinginannya.

Juara bertahan IBL tersebut tidak terpengaruh dengan jadwal padat bermain di BCL Asia-East 2026.

“Kami selalu melihat hal-hal yang masih bisa ditingkatkan. Seperti yang terlihat, kami mencatat jumlah assist yang tinggi dan pergerakan yang bagus,” kata pelatih asal Spanyol itu.