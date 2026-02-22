Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dewa United Beri Sinyal Habis-habisan Meladeni Borneo FC

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:33 WIB
Skuad Dewa United berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United menghadapi ujian penting saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-22 Super League di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (22/2) malam.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai momentum awal Ramadan, atmosfer kandang sendiri, dan lawan yang merupakan tim papan atas, merupakan tiga faktor penting buat timnya habis-habisan memperjuangkan kemenangan.

Jan juga mengatakan persaingan internal di dalam skuad memperebutkan starting XI juga sebagai perkembangan positif menjelang pertandingan.

“Saya menilai persiapan berjalan dengan baik. Saat ini persaingan di dalam tim makin meningkat, dan itu menjadi hal positif bagi kami," ujarnya.

Kehadiran sejumlah pemain baru juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi tetap memerlukan waktu, terutama karena Dewa United memiliki karakter permainan yang spesifik.

“Kami juga telah mendatangkan beberapa pemain baru. Tentu mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena kami memiliki gaya bermain yang spesifik," tuturnya.

Pelatih berkebangsaan Belanda ini kemudian menegaskan bahwa setiap rekrutan telah dipilih berdasarkan kesesuaian dengan sistem yang diterapkan sejak awal musim.

Big match pekan ke-22 Super League malam ini Dewa United vs Borneo FC di Indomilk Arena.

