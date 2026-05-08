Dewa United Bisa Bikin Malut United & Persebaya Tertekan

Jumat, 08 Mei 2026 – 09:13 WIB

jpnn.com - TANGERANG – Kapten Dewa United Ricky Kambuaya optimistis timnya bisa mengalahkan PSBS Biak pada pekan ke-32 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5).

Andai menang, Dewa United tembus Top 4 dan memberi tekanan buat Malut United dan Persebaya Surabaya.

"Jika bisa mendapat tiga poin ketika menghadapi PSBS Biak, itu akan sangat penting bagi posisi kami di klasemen," kata Ricky.

"Saya dan rekan-rekan setim siap memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan," imbuh Ricky.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan di pengujung musim, Ricky menyebut ambisi tim untuk finis di posisi terbaik masih sangat besar.

Baginya, tidak ada pilihan lain selain memenangi seluruh laga tersisa.

"Posisi di klasemen masih bisa diperbaiki. Karena itu, kami menargetkan kemenangan dalam seluruh pertandingan tersisa," kata Ricky. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-32 dan Klasemen Super League

