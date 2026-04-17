Dewa United Datang dengan Misi Menghentikan Persib Bandung, Bojan Hodak Mulai Cemas?

Jumat, 17 April 2026 – 04:43 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga tandang penting kontra Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Dewa United vs Persib akan digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama menunjukkan performa positif dalam beberapa laga terakhir.

Tren tersebut membuat mereka mulai naik ke papan tengah klasemen, tepatnya posisi ke-8 klasemen dengan 40 poin.

Selain itu, hasil positif tersebut turut memperkuat mental skuad asuhan Jan Olde Riekerink menjelang menghadapi Persib.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Dewa United memiliki kualitas yang solid dan tidak mencerminkan posisi klasemen saat ini.

Hodak juga menyoroti keberadaan beberapa pemain yang sudah familier dengan sistem permainan Persib.

Nama seperti Nick Kuipers dan Edo Febriansyah kini memperkuat Dewa United, sehingga berpotensi memberi tambahan motivasi sekaligus tantangan tersendiri bagi Persib.