JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dewa United di Peringkat 14, Bojan Hodak Justru Beri Peringatan Keras, Persib Siaga Satu

Jumat, 21 November 2025 – 07:11 WIB
Dewa United di Peringkat 14, Bojan Hodak Justru Beri Peringatan Keras, Persib Siaga Satu - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Menjelang duel sengit kontra Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/26, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tampil dengan sikap tegas.

Meski timnya bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11/2025) malam, Hodak menegaskan bahwa kemenangan tidak akan datang dengan mudah.

Persib mengusung target tiga poin untuk dipersembahkan kepada Bobotoh yang dipastikan kembali memenuhi tribune GBLA.

Baca Juga:

Namun, Hodak tidak ingin timnya terbuai oleh posisi Dewa United yang kini berada di peringkat 14 klasemen sementara.

Dewa United Masih Berbahaya

Menurut Hodak, penurunan performa Dewa United musim ini tidak seharusnya membuat Persib lengah.

Dia bahkan menyebut klub berjuluk Tangsel Warrior itu tetap berada di jajaran tim berkualitas di Indonesia.

Baca Juga:

"Ini pertandingan berat. Bagi saya, Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Indonesia."

"Saya tidak tahu apa penyebab mereka menurun. Padahal, materi pemainnya hampir sama dengan musim lalu," ucap pelatih asal Kroasia itu.

TAGS   Persib  Bojan Hodak  Dewa United  Persib Bandung  persib vs dewa united  Super League 
