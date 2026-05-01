Dewa United Kirim 4 Pemain ke Timnas Indonesia, Riekerink Ingatkan Hal Penting Ini

jpnn.com - Empat pemain Dewa United mendapat kehormatan berupa panggilan ke Timnas Indonesia.

Nama-nama seperti Brian Fattari, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, dan Wahyu Prasetyo masuk ke dalam skuad proyeksi Piala AFF 2026.

Mereka dijadwalkan segera bergabung dalam agenda pemusatan latihan bersama skuad Garuda asuhan John Herdman.

Pemanggilan pemain-pemain di atas menunjukkan bahwa performa Dewa United mulai menyita perhatian di level nasional.

Pelatih Dewa United mengaku tak keberatan meski harus kehilangan beberapa pemain dalam waktu dekat.

Baginya, melihat pemain mengenakan seragam timnas menjadi kebanggan tersendiri.

"Kami merasa bangga dengan kesempatan yang mereka dapatkan. Ini menunjukkan bahwa usaha dan performa mereka selama ini tidak sia-sia," jelas pelatih asal Belanda itu.

Riekering pun menitipkan pesan kepada anak asuhnya yang mendapat panggilan Timnas Indonesia.