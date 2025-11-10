Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dewa United Kunci Gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025

Senin, 10 November 2025 – 20:13 WIB
Dewa United Kunci Gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025 - JPNN.COM
Dewa United Motorsport menyabet gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025. Foto: dewaunited

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi lintasan becek dan hujan deras tak mampu menggoyahkan dominasi Dewa United Motorsports di Kejurnas Sprint Rally Putaran 6, Sirkuit Hidzie, Cikembar, Sukabumi, (7–9/11).

Tim yang dikenal solid dan matang dalam persiapan itu memastikan gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025, setelah tampil mendominasi di hampir seluruh kelas.

Meski poin klasemen sudah tak terkejar sejak awal seri, para pereli Dewa United tetap tampil all-out di lintasan yang licin akibat hujan deras.

Baca Juga:

Di Special Stage 2 (SS2), bahkan harus dibatalkan karena kondisi ekstrem yang mengancam keselamatan pembalap.

“Kunci keberhasilan kami adalah persiapan matang dan kerja sama solid antara pereli serta tim teknis. Penyetelan mobil dan strategi menghadapi hujan jadi faktor utama,” ungkap Team Director Dewa United Motorsports Kusuma Bagya, melalui keterangannya, Senin (10/11).

Dominasi di Semua Kelas

Baca Juga:

Dewa United Motorsports benar-benar menunjukkan kekuatan total. Hampir semua kelas utama berhasil dimenangkan oleh tim—mulai dari R2, F1, F3, M1, hingga RC3.

Di kelas RC3, TB Adhi bersama co-driver Fahrezi Fadh tampil gemilang dengan Ford Fiesta Rally3, mencatat waktu terbaik 14 menit 00,1 detik.

Dewa United Motorsport memastikan gelar Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025, setelah tampil mendominasi di hampir seluruh kelas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewa United Motorsport  kejurnas sprint rally 2025  dewa united Juara Nasional Tim Sprint Rally 2025  Sprint Rally 
BERITA DEWA UNITED MOTORSPORT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp