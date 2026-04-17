Dewa United Melempem di Akhir Musim, Persib Bandung Tak Mau Terlena

jpnn.com - BANDUNG - Duel panas Dewa United vs Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League akan digelar di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melihat Dewa United sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/2026.

Juru taktik asal Kroasia itu menganggap Dewa United sebagai salah satu tim kuat dan sulit dikalahkan.

“Dewa (United) adalah salah satu tim terkuat di liga, meskipun entah mengapa pada paruh pertama musim mereka tampil kurang baik," kata Bojan Hodak di Bandung, Jumat (17/4).

Sebagai tim pendatang di Liga 1, Dewa United dikenal memiliki 'skuad mewah', dengan mendatangkan banyak pemain bintang dan penggawa Timnas Indonesia, seperti Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, Alexis Messidoro, Alex Martins, Rafael Struick, dan Ivar Jenner.

Tim berjuluk 'Banten Warriors' itu bahkan membajak dua bintang Persib juara, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, di awal musim ini.

Dengan skuad mumpuni yang dimiliki, Dewa United bisa jadi batu sandungan setiap tim, termasuk Persib Bandung.

Hanya saja, menjelang akhir musim, performa tim asuhan Jan Olde Riekerink itu justru menyusut.