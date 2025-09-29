Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dewa United Motorsport Menjuarai Kejurnas Sprint Rally Putaran 4

Senin, 29 September 2025 – 19:22 WIB
Aksi pembalap Dewa United di Kejurnas Sprint Rally putaran ke-4, Semarang. Foto: dewaunitedmotorsport

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally Putaran 4 sukses digelar di Sirkuit POJ City, Semarang (27-28/9).

Pada seri tersebut, Tim Dewa United Motorsports berhasil mengukuhkan sebagai juara tim dan mendapat tambahan 30 poin.

Dengan pencapaian itu Dewa United Motorsports mengeklaim makin mengukuhkan posisi tim sebagai salah satu yang terkuat pada musim 2025.

Keberhasilan Dewa United Motorsport diraih setelah tim merebut podium di berbagai kelas, mulai dari R2, R1, F, M, dan RC3.

“Kunci keberhasilan Dewa United Motorsports menjadi juara tim ialah kematangan pembalap dan mobil," ungkap Team Director Dewa United Motorsports Kusuma Bagka dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (29/9).

"Pembalap harus menjaga kondisi fisiknya tetap prima, sementara setting mobil harus disesuaikan dengan karakter trek yang sangat teknikal."

Sirkuit POJ City memang terkenal berkarakter tektikal dengan banyak tikungan tajam dan permukaan lintasan yang menuntut konsentrasi tinggi.

Dimulai dari kelas R1, pereli Muliana Saleh dan H. Rizky Fauzi bersaing ketat dengan Adidharma Wicaksono serta Arya Putra.

