Dewa United Panas di Saat Tepat, Zona 4 Besar Mulai Terancam!

Selasa, 14 April 2026 – 05:06 WIB

jpnn.com - Performa Dewa United Banten FC terus menanjak di fase krusial BRI Super League 2025/26.

Tren positif itu kembali terlihat setelah tim berjuluk Banten Warriors itu mencuri tiga poin dari markas Malut United FC seusai menang tipis 2-1 di Stadion Gelora Kie Raha, Minggu (12/4/2026).

Hasil tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Dewa United mulai menemukan ritme terbaiknya.

Meski masih berada di papan tengah, peluang untuk merangsek ke empat besar kini makin terbuka lebar.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai lonjakan performa timnya tidak terjadi begitu saja.

Dia menyoroti perubahan signifikan dalam komposisi skuad, terutama setelah paruh musim.

"Kami sebenarnya punya potensi untuk bersaing di papan atas. Jika sejak awal kami membangun tim seperti sekarang dan bekerja lebih maksimal, peluang itu sangat terbuka," jelasnya.

Menurutnya, salah satu pembeda terbesar dibanding putaran pertama ialah kualitas pemain pelapis.