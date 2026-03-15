Dewa United Sedang Terpukul, Persija Jakarta dalam Bahaya

Minggu, 15 Maret 2026 – 11:46 WIB
Skuad Dewa United berlatih. Foto: ileague

jpnn.com - Dewa United bersiap menatap laga penting melawan Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League.

Tim berjuluk Banten Warriors itu bertekad segera bangkit setelah menelan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Egy Maulana Vikri dan kolega baru saja tersingkir dari kompetisi Asia, yakni AFC Challenge League.

Dewa United kalah agregat 2-3 dari klub Filipina Manila Digger pada babak perempat final.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan timnya kini berusaha mengesampingkan kekecewaan yang sempat melanda.

Fokus utama mereka saat ini ialah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Macan Kemayoran.

"Saat ini kami harus menghadapi kekecewaan setelah tersingkir dari kompetisi Asia pada laga pekan lalu."

"Namun, menghadapi Persija selalu menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan, sehingga itulah yang kini menjadi fokus persiapan kami," ucap juru racik asal Belanda itu.

