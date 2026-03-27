JPNN.com - Olahraga - Basket

Dewa United Terpuruk di IBL, Mampukah Bangkit di BCL Asia 2026?

Jumat, 27 Maret 2026 – 16:08 WIB
Dewa United Terpuruk di IBL, Mampukah Bangkit di BCL Asia 2026? - JPNN.COM
Pemain asing Dewa United Banten, Joshua Ibarra saat berlaga pada ajang IBL 2026. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten menghadapi tantangan berat menjelang tampil di Basketball Champions League (BCL) Asia 2026 setelah menelan hasil minor di IBL 2026.

Tercatat, tim berjuluk Anak Dewa tersebut menderita empat kekalahan beruntun sebelum tampil di kompetisi Asia.

Arki Dikania Wisnu dan kolega tidak berdaya di hadapan Bogor Hornbills (76-109), Rajawali Medan (82-86), Satria Muda Bandung (88-92), dan Pacific Caesar Surabaya (87-97).

Kendati demikian, Pelatih Dewa United Augusti Julbe mengungkapkan timnya telah melakukan persiapan maksimal menghadapi BCL Asia 2026.

Sebagai juara IBL 2025, gengsi Anak Dewa dipertaruhkan mengingat lawan yang dihadapi merupakan tim-tim terbaik dari Malaysia dan Thailand.

"Kami mencoba mempersiapkan tim sebaik mungkin, terutama dari sisi bertahan."

"Kami ingin fleksibel dan siap menghadapi berbagai situasi di pertandingan," ujar pelatih kelahiran 3 Mei 1972 itu.

Pada ajang BCL Asia 2026, Dewa United mengandalkan tiga pemain asing, yakni Joshua Ibarra (Meksiko), D. J. Cooper (Amerika Serikat), dan Troy Gillenwater (Amerika Serikat).

Dewa United Banten menatap Basketball Champions League (BCL) Asia 2026 dengan modal negatif di IBL 2026, Jumat (27/3)

