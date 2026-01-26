Dewa United Vs Arema FC: Tuan Rumah Pengin Menang dengan Permainan Indah

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United vs Arema FC akan menutup pekan ke-18 Super League di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (26/1) malam.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink, menyampaikan optimisme sekaligus kewaspadaannya.

Pria dari Belanda itu mengawali dengan menyinggung laga terakhir Dewa United sebagai bagian penting dari proses persiapan tim. Menurutnya, pertandingan melawan Persijap bukan sekadar hasil, tetapi juga cerminan perkembangan permainan tim.

“Kami mengambil laga terakhir menghadapi Persijap menjadi bagian dari persiapan kami juga. Saya pikir akhirnya kami bermain sepak bola dengan struktur yang sesuai dan saya sukai. Saya pikir itu juga identitas klub kami dan bagaimana kami bermain,” ujarnya.

Pelatih berusia 62 tahun itu menekankan bahwa jeda kompetisi dimanfaatkan secara maksimal oleh tim.

Selain sesi latihan intensif, Dewa United juga menggelar laga uji coba berkualitas untuk menjaga ritme dan konsistensi permainan.

“Kami juga melakukan pertandingan persahabatan yang bagus selama jeda. Kami menang 3-1 menghadapi tim peringkat empat di liga Korea. Saya pikir itu adalah hal yang sama jika kamu melihat bagaimana eksekusi di dalam laga oleh tim,” tuturnya.

Namun, Coach Jan tetap memilih bersikap realistis dan tidak terlena oleh statistik semata.