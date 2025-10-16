Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dewa United Vs Madura United Malam Ini, Lihat, dari Tangan Lilipaly Muncul Besi, Ngeri

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:26 WIB
Skuad Dewa United berlatih menjelang bergulirnya pekan ke-9 BRi Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG - Klub bertabur bintang Dewa United bakal menjamu Madura United pada pekan ke-9 BRI Super League di Banten International Stadium, Serang pada Kamis (16/10) malam WIB.

Dewa United melakoni pekan ke-9 dengan modal tiga laga tak terkalahkan pada tiga pekan terakhir di liga, meski di pertandingan sebelumnya hanya imbang melawan Persebaya,

Melihat rekaman dan rangkuman latihan Dewa United di Instagram, tampak para pemain bintang sudah berkumpul, termasuk pemain Timnas Indonesia Ricky Kambuaya.

Kemudian ada Alex Martins, Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly - yang tampak sangar dengan cakar besinya, Alexis Messidoro, dan lain-lain.

Andai bisa menaklukkan Madura United, Dewa United bakal masuk Top 3, memberi tekanan buat tim-tim papan atas. (ig/jpnn)

Jadwal Pekan ke-9 dan Klasemen BRI Super League
Pekan ke-9 dibuka dengan Dewa United vs Madura United malam ini, cek klasemen Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

