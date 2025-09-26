Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dewa United Vs Persebaya: Gali Freitas Mengeluarkan Ancaman

Jumat, 26 September 2025 – 07:40 WIB
Dewa United Vs Persebaya: Gali Freitas Mengeluarkan Ancaman
Skuad Persebaya Surabaya. Foto: diambil dari IG officialpersebaya

jpnn.com - SURABAYA - Salah satu big match pekan ke-7 BRI Super League bakal hadir di Banten International Stadium, Jumat (26/9) malam WIB, yakni Dewa United vs Persebaya Surabaya.

Winger Persebaya Gali Freitas optimistis timnya bisa meraih hasil positif di kandang Dewa United.

Freitas mengaku percaya diri menatap laga tandang tersebut.

Dia menilai persiapan tim berjalan baik dan semua pemain siap secara mental maupun fisik sudah siap.

"Fokus utama tim adalah mempertahankan kekompakan dan memastikan semua pemain siap secara mental maupun fisik untuk menghadapi tantangan ini,” katanya.

Pemain sayap berusia 25 tahun itu memiliki catatan apik ketika bertemu Dewa United sebelumnya.

Cek hasil, jadwal pekan ke-7, dan klasemen Super League sebelum Dewa United vs Persebaya Surabaya digelar.

TAGS   Dewa United vs Persebaya  Super League  jadwal Super League  klasemen Super League 
