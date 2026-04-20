Dewa United vs Persib Bandung: Marc Klok Beri Ultimatum

Senin, 20 April 2026 – 04:53 WIB
Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Dewa United vs Persib digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam WIB.

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok memastikan timnya datang dengan tekad penuh untuk mengamankan hasil maksimal demi menjaga posisi di papan atas.

Pemain bernomor punggung 23 itu menilai, sisa pertandingan musim ini tak lagi bisa dianggap biasa.

Baginya, setiap laga memiliki bobot layaknya partai penentuan yang tidak boleh berakhir dengan kegagalan.

"Dalam situasi kami sekarang dengan sisa pertandingan yang ada, setiap laga harus diperlakukan seperti penentuan."

"Tidak ada ruang untuk kehilangan poin," tegasnya.

Menurut Klok, target meraih kemenangan, bukan hanya soal kepentingan internal tim.

Persib Bandung dihadapkan ujian berat di kandang Dewa United. Marc Klok memberi sinyal tegas

