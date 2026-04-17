Dewa United vs Persib: Maung Bandung Bawa Senjata Baru yang Siap Meledak

Jumat, 17 April 2026 – 13:24 WIB

jpnn.com - Persib Bandung mendapatkan dorongan besar menjelang menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam.

Kabar baik datang dari lini serang Maung Bandung. Top skor sementara Persib Andrew Jung dipastikan siap kembali merumput setelah sempat absen dalam dua laga terakhir akibat cedera.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa kondisi striker asal Prancis itu sudah mendekati fit saat pertandingan sebelumnya melawan Bali United.

Namun, dia memilih untuk tidak mengambil risiko demi menjaga kebugaran sang pemain dalam jangka panjang.

Menurut Hodak, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi menghadapi jadwal padat yang menanti.

"Andrew akan kembali, pada laga terakhir dia sebenarnya sudah 90 persen (siap), tetapi saya tidak mau ambil risiko."

"Saya berbicara dengannya, sekarang kami punya empat pertandingan (padat), kami butuh semua pemain," jelasnya.