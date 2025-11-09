Close Banner Apps JPNN.com
Dewa United Vs PSM Makassar 0-1: Kiper Tamu Menggemaskan

Minggu, 09 November 2025 – 17:38 WIB
Dewa United Vs PSM Makassar 0-1: Kiper Tamu Menggemaskan
Kiper PSM Makassar Hilman Syah. Foto: IG hilman_syah97

jpnn.com - SERANG – Debut Tomas Trucha sebagai Pelatih PSM Makassar berakhir manis.

Si Juku Eja PSM mengakhiri puasa kemenangan dalam empat laga terakhir.

Korban PSM bukan tim biasa, tetapi pasukan bertabur bintang, yakni Dewa United.

Kemenangan PSM pun istimewa, karena diraih saat bertandang.

PSM Makassar menang 1-0 pada laga pekan ke-12 Super League di Banten International Stadium, Serang, Minggu (9/11) sore WIB itu.

Gol semata wayang pada laga tersebut lahir pada menit ke-32 dari kaki penyerang Abu Kamara, melalui proses kerja sama satu-dua-tiga dengan dua pemain PSM.

Dewa United berkali-kali mendapat peluang, tetapi tak satu pun berbuah gol.

Bintang-bintang Dewa United, seperti Ricky Kambuaya, Alexis Messidoro, Hugo Jaja Gomes, Stefano Lilipaly, Alex Martins, dan Rafa Struick, seperti lupa bagaimana cara mencetak gol.

Laga pekan ke-12 Super League Dewa United Vs PSM Makassar berakhir dengan kemenangan tim tamu.

