Dewa United vs Semen Padang Sarat Kepentingan

Sabtu, 02 Mei 2026 – 14:08 WIB
Dewa United vs Semen Padang Sarat Kepentingan - JPNN.COM
Para pemain Dewa United merayakan gol. Foto: dewaunited

jpnn.com - Laga sarat kepentingan akan tersaji saat Dewa United menjamu Semen Padang pada pekan ke-31 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Dewa United vs Semen Padang akan digelar di Banten International Stadium, Serang, Minggu (3/5/2026).

Secara materi pemain dan posisi klasemen, Dewa United lebih diunggulkan.

Apalagi, Semen Padang tengah dalam tren negatif setelah menelan lima kekalahan beruntun yang membuat mereka terpuruk di peringkat ke-17.

Sebaliknya, Dewa United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Ricky Kambuaya dan kolega tengah berupaya menembus zona empat besar.

Meski demikian, kewaspadaan tetap menjadi perhatian utama. Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai seluruh pertandingan di fase akhir kompetisi memiliki tingkat kesulitan yang sama.

Dia juga memberi sinyal akan melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran tim di tengah jadwal padat.

"Tidak ada pertandingan yang mudah melawan Semen Padang. Soal rotasi, kami akan lihat kebugaran pemain."

Laga sarat kepentingan akan tersaji saat Dewa United menjamu Semen Padang pada pekan ke-31 BRI Super League.

