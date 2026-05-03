Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dewa United Vs Semen Padang: Tim Kedua Terdegradasi Lahir Malam Ini?

Minggu, 03 Mei 2026 – 09:08 WIB
Dewa United Vs Semen Padang: Tim Kedua Terdegradasi Lahir Malam Ini? - JPNN.COM
Pasukan Semen Padang. Foto: ileague

jpnn.com - SERANG - Status tim terdegradasi dari Super League ke Championship musim depan sudah ada di pundak PSBS Biak.

PSBS 'mencari teman', dan satu tim lagi yang akan turun kasta bisa jadi lahir hari ini, yakni Semen Padang.

Dengan menyisakan empat laga, mengoleksi 20 poin, dan berjarak sembilan poin dari Madura United yang untuk sementara menghuni zona aman, Semen Padang wajib menang melawan tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Minggu (3/5).

Baca Juga:

Andai hanya meraih hasil imbang apalagi kalah, Semen Padang tak bisa lagi mengejar koleksi poin Madura United di tiga laga sisa. Rekor head to head dengan Madura United tak berpihak ke Semen Padang.

“Persiapan melawan Dewa United berjalan lancar dan tentu tidak sama dengan saat melakoni laga home. Masih ada beberapa pemain yang belum bisa bermain lagi nanti karena cedera," ujar Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury.

"Namun, kami datang tetap dengan misi yang sama, yakni ingin melakukan yang terbaik di pertandingan,” imbuhnya. (il/jpnn)

Baca Juga:

Hasil-Jadwal Pekan ke-31 dan Klasemen Super League
Dewa United Vs Semen Padang: Tim Kedua Terdegradasi Lahir Malam Ini? Dewa United Vs Semen Padang: Tim Kedua Terdegradasi Lahir Malam Ini?ileague

Laga Super League Dewa United vs Semen Padang malam ini menjadi laga hidup-mati buat tim tamu.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang  Super League  klasemen Super League  dewa united vs semen padang 
BERITA SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp