Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga Pantau Terminal Terpadu Jakarta

Selasa, 07 April 2026 – 18:35 WIB
Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga Pantau Terminal Terpadu Jakarta - JPNN.COM
Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga memantau terminal terpadu Jakarta untuk meninjau kesiapan infrastruktur serta memastikan seluruh sarana dan fasilitas operasional berfungsi optimal. Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina Patra Niaga mengunjungi lapangan atau Management Walkthrough (MWT) di Integrated Terminal (IT) Jakarta.

Langkah ini diambil untuk meninjau kesiapan infrastruktur serta memastikan seluruh sarana dan fasilitas operasional berfungsi optimal dalam melayani kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat (JBB).

Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga, Prabunindya Revta Revolusi, menekankan bahwa Integrated Terminal Jakarta memiliki peran yang sangat vital. Terminal ini bertanggung jawab mendistribusikan sekitar 30% pasokan energi bagi masyarakat.

"Kami memastikan aspek distribusi, penyimpanan, dan keandalan operasional terus diperkuat. Koordinasi dengan seluruh fungsi di IT Jakarta dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional ke depan," ujar Prabu Revolusi saat meninjau Integrated Terminal Jakarta, Senin (6/4).

Pada kesempatan sama, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur adalah prioritas utama perusahaan. Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM maupun gas dapat berjalan lebih cepat dan aman.

“Peninjauan ini menegaskan pentingnya infrastruktur distribusi yang andal. Kami mendukung penuh pembangunan fasilitas di IT Jakarta guna memastikan energi sampai ke tangan masyarakat secara optimal,” tegas Taufik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Infrastruktur, Proyek, dan Asset Integrity Setyo Pitoyo, serta jajaran manajemen Regional Jawa Bagian Barat.

Sementara itu, General Head Operation PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB Zaenal Agus Syukur, memastikan bahwa ketersediaan BBM di wilayah Jawa Bagian Barat saat ini dalam kondisi sangat aman. Pertamina terus memantau kelancaran distribusi agar tidak terjadi kendala di lapangan.

Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga memantau terminal terpadu Jakarta untuk meninjau kesiapan infrastruktur serta memastikan seluruh sarana dan fasilitas oper

TAGS   Pertamina Patra Niaga   Ketahanan Energi Nasional  energi  BBM 
