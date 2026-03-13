Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dewan Nasional KEK Menargetkan Serap 36.300 Tenaga Kerja pada 2026

Jumat, 13 Maret 2026 – 14:28 WIB
Ilustrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Foto: ANTARA/ITDC

jpnn.com, JAKARTA - Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengungkapkan target tenaga kerja yang terserap melalui proyek di bawah naungan lembaganya.

Target tersebut mencakup penyerapan di berbagai sektor industri yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus.

"Target tenaga kerja untuk tahun ini, kami juga sudah mendapat masukan dari masing-masing BUPP yaitu untuk 2026, untuk data sementara per Maret 2026 kami berharap bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 36.300 orang untuk tahun ini," ujar Rizal di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Selain fokus pada penyerapan kerja, Dewan Nasional KEK saat ini tengah mengusulkan pembentukan enam KEK baru.

Usulan tersebut telah melewati proses verifikasi dan kini telah sampai di tingkat pimpinan negara untuk mendapatkan pengesahan.

Adapun enam kawasan baru tersebut rencananya akan tersebar di wilayah Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan.

"Jadi, memang kami mengusulkan ada 6 KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Bapak Presiden, semuanya sudah berada sekarang di meja Bapak Presiden," tuturnya.

Selain kawasan baru, pemerintah juga memroses perluasan lahan dan kegiatan untuk KEK yang sudah berjalan, yakni KEK Singhasari dan KEK Nongsa Digital Park di Batam. 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menargetkan penyerapan 36.300 tenaga kerja sepanjang 2026.

