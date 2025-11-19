Dewan Pers Siap Berkolaborasi dengan PWI Sukseskan HPN 2026

jpnn.com - JAKARTA – Para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat dan jajarannya di Jakarta, Selasa (18/11).

Pada kesempatan tersebut, Ketum PWI Pusat Akhmad Munir mengajak Dewan Pers beserta konstituen Dewan Pers untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, Februari mendatang.

"HPN ini milik seluruh insan pers Indonesia. Karena itu kami mengajak Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers untuk berjalan bersama, menyukseskan, dan memastikan HPN 2026 menjadi momentum persatuan serta penguatan profesi," ujar Akhmad Munir dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (19/11).

Dalam pertemuan tersebut, Akhmad Munir yang didampingi oleh Wasekjen PWI Pusat Iskandar Zulkarnain serta Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Marah Sakti Siregar juga menyampaikan undangan resmi kepada Dewan Pers untuk hadir pada Kick Off HPN 2026 di Serang Banten, 23 November 2025.

Adapun Ketua Dewan Pers didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pers Abdul Manan, Rosarita Niken Widiastuti, dan Yogi Hadi Ismanto.

Munir menegaskan HPN harus menjadi ruang bersama yang inklusif, mempertemukan seluruh elemen pers di Indonesia tanpa sekat organisasi, generasi, maupun platform media.

Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menambahkan kolaborasi dengan Dewan Pers sangat penting untuk menjawab tantangan dunia media.

Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat memberikan respons positif dan menyampaikan dukungan atas inisiatif PWI.