Dewan Soroti Maraknya Kejahatan di Kota Pekanbaru, Rata-Rata Pelaku Pecandu Narkoba

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi menyoroti meningkatnya angka kejahatan di wlayah ini, mulai dari pembegalan, pencurian, tawuran, hingga berbagai bentuk keributan yang meresahkan masyarakat.

Menurut Zulkardi, kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan membutuhkan langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polresta Pekanbaru sebagai wilayah hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan kota.

“Terjadinya tingkat kejahatan, baik pembegalan, pencurian, sampai tawuran dan keributan, ini persoalan yang harus segera ditangani. Kami meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru, untuk serius melihat persoalan yang terjadi hari ini di Kota Pekanbaru,” kata Zulkardi, Selasa (26/1).

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil riset dan pengamatannya sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, sebagian besar pelaku tindak kejahatan di Pekanbaru merupakan pecandu narkoba.

“Hasil riset saya menunjukkan, rata-rata tersangka kejahatan di Pekanbaru itu adalah pecandu narkoba. Artinya, akar persoalannya ada pada peredaran narkoba,” ungkap anggota dewan dari PDIP itu.

Untuk itu, Zulkardi menegaskan langkah awal yang harus dilakukan adalah menertibkan dan memberantas tempat-tempat pemasok narkoba yang dinilai masih marak dan beroperasi secara bebas di Kota Pekanbaru.

“Kalau tempat pemasok narkoba semakin bebas dan peredarannya tidak ditertibkan, maka tingkat kejahatan pasti akan terus terjadi. Ini yang harus ditertibkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Dia juga meminta aparat penegak hukum untuk lebih proaktif karena diyakininya aparat mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi pusat peredaran narkoba.