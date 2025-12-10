Dewi Aryani Suzana & Harwan Muldidarmawan Meraih Penghargaan The Next Future Leader

jpnn.com, JAKARTA - Dua direksi Jasa Raharja yakni Plt Direktur Utama Dewi Aryani Suzana serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan menerima penghargaan The Next Future Leader 2025 pada acara Top 100 CEO and The Future Leaders Forum & Appreciation 2025.

Acara yang bertema Closing Year Forum and Appreciation: The Heart of Leadership – The Future Depends on What You Do Today ini diselenggarakan di Jakarta, Senin (8/12).

Acara tahunan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi para pemimpin korporasi yang dinilai berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinan visioner, adaptif, dan berorientasi pada transformasi.

Dewi dan Harwan dinilai berdasarkan rekam jejak kepemimpinan, kontribusi terhadap organisasi, kemampuan mengelola perubahan, hingga komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik.

Keduanya terpilih atas kontribusi keduanya dalam memperkuat reformasi internal, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan budaya kerja adaptif di lingkungan Jasa Raharja.

Penilaian juga mencakup keberhasilan keduanya menggerakkan percepatan digitalisasi, proses bisnis yang lebih efisien, serta penguatan manajemen risiko yang sejalan dengan kebutuhan transformasi BUMN.

Penghargaan ini makin menegaskan posisi Jasa Raharja sebagai perusahaan yang konsisten membangun fondasi kepemimpinan masa depan melalui tata kelola yang lebih kuat, inovasi layanan, serta orientasi pada keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Dewi Aryani Suzana menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini.

Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan hari ini menuntut keberanian beradaptasi dan komitmen menghadirkan perubahan yang berdampak.