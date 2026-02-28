Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Dewi Fortuna Menjauh Membuat Timnas Futsal Putri Gagal ke Final Piala AFF 2026

Sabtu, 28 Februari 2026 – 21:54 WIB
Dewi Fortuna Menjauh Membuat Timnas Futsal Putri Gagal ke Final Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas futsal putri Indonesia Fitri Sundari saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 melawan Australia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan Timnas futsal putri Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 terhenti saat menuju partai final.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2) Novita Murni Piranti dan kawan-kawan menyerah dengan skor 2-3.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Luis Estrela mengungkapkan bahwa perjuangan anak asuhannya di laga ini sudah maksimal.

Baca Juga:

Sepanjang laga sejatinya Srikandi Pertiwi mampu unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya kalah di laga ini.

“Kami bermain dengan sangat baik di laga ini. Kami punya banyak kesempatan," katanya.

"Kadang setiap pertandingan tidak hanya butuh mencetak gol, tapi juga perlu keberuntungan,” ungkap pelatih asal Portugal itu.

Baca Juga:

Manajer kelahiran 27 Juni 1979 itu menilai skuad Garuda Pertiwi berjuang luar biasa untuk meraih kemenangan.

Wajar Australia tampil di Piala AFF dengan komposisi pemain sepak bola wanita sehingga mampu digdaya mengalahkan Vietnam (2-0) dan Myanmar (6-1).

Perjalanan Timnas futsal putri Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 terhenti saat menuju partai final setelah kalah 2-3 dari Australia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Putri  Timnas futsal Putri Indonesia  Piala AFF 2026  Timnas Futsal 
BERITA TIMNAS FUTSAL PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp