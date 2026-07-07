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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dewi Fortuna Tinggalkan Portugal saat Hadapi Spanyol di 16 Besar Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 – 08:44 WIB
Dewi Fortuna Tinggalkan Portugal saat Hadapi Spanyol di 16 Besar Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Portugal saat berlaga pada 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7) dini hari WIB. Foto: X/@selecaoportugal

jpnn.com - Portugal harus mengubur impiannya meraih gelar juara Piala Dunia 2026 seusai tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol.

Selecao das Quinas angkat koper setelah kalah tipis 0-1 dari La Roja di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Gol tunggal Mikel Merino pada menit ke-90+1 memupus harapan Portugal untuk melangkah lebih jauh sekaligus menjaga asa meraih trofi Piala Dunia.

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Pelatih Portugal Roberto Martinez menilai timnya hanya kurang beruntung saat menghadapi Spanyol.

Menurut sang entrenador, anak asuhnya telah berusaha menciptakan peluang sepanjang pertandingan, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

"Kami tidak gagal. Kami hanya kalah di laga ini melawan tim favorit. Kami sudah menunjukkan kualitas individu yang luar biasa."

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"Kamu gagal ketika tidak mencoba untuk meraih kemenangan. Kami di sini mencoba meraih kemenangan sampai menit terakhir," ujar Martinez dalam laman ESPN.

Sepanjang laga, Portugal sejatinya memperoleh sejumlah peluang emas. Namun, upaya mereka masih mampu digagalkan penjaga gawang Unai Simon maupun mistar gawang.

Pelatih Portugal, Roberto Martinez sebut timnya kurang beruntung saat kalah di 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, Selasa (7/7)

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TAGS   Portugal  Spanyol  Piala Dunia 2026  Portugal vs Spanyol  Piala Dunia 
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