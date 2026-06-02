Dewi Gita dan Asri Welas Hidupkan Kisah Sangkala Nyi Mas Gandasari

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dewi Gita dan Asri Welas terlibat dalam pementasan drama musikal Sangkala Nyi Mas Gandasari yang akan digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 14 Juni 2026.

Keduanya memerankan tokoh penting dalam kisah yang mengangkat legenda perempuan tangguh dari Cirebon tersebut.

Bagi Dewi Gita, keterlibatannya dalam drama musikal ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan.

Dia mengaku langsung menerima tawaran bermain tanpa banyak berpikir karena sudah lama merindukan suasana panggung teater.

"Kalau aku sih nggak berpikir lama. Ditawarin terus langsung mau karena sudah kangen. Sudah sekian lama saya tidak pernah terlibat lagi di teater," kata Dewi, di Jakarta, Selasa (2/6).

Sementara itu, Asri mengakui drama musikal menghadirkan tantangan yang berbeda. Dia tidak hanya dituntut berakting dan menari, tetapi juga bernyanyi secara langsung di atas panggung.

"Kalau menari dari dahulu jadi penari profesional. Dunia panggung dan akting juga sudah lama, tetapi menyanyi ini hal yang paling menantang buat aku," ujarnya.

Asri mengungkapkan dirinya menjalani latihan intensif selama tiga bulan untuk mempersiapkan penampilan. Latihan tersebut mencakup vokal, gerak, hingga membangun rasa percaya diri saat tampil di hadapan penonton.