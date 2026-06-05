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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dewi Irawan Ungkap Kondisi Terkini Tio Pakusadewo

Jumat, 05 Juni 2026 – 18:40 WIB
Dewi Irawan Ungkap Kondisi Terkini Tio Pakusadewo - JPNN.COM
Dewi Irawan membesuk Tio Pakusadewo yang dirawat di rumah sakit. Foto: Instagram/dewiirawan13

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Belakangan diketahui pria 62 tahun itu mengalami masalah kesehatan pada jantung.

Hal itu diungkapkan oleh sahabat sekaligus rekan sesama artis, Dewi Irawan. Dia mengatakan Tio Pakusadewo sempat menjalani tindakan medis terkait kondisi kesehatannya.

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Karena kondisi kesehatannya itu, Tio Pakusadewo pun memerlukan observasi lebih lanjut.

"Empat bulan yang lalu Om Tio pasang ring jantung 1," ujar Dewi Irawan saat duhubungi awak media, Kamis (4/6).

Walaupun Tio Pakusadewo masih harus menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi kini dia dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi dengan baik.

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"Om Tio (dalam) keadaan sadar, komunikatif (saat terakhir dijenguk)," kata Dewi Irawan.

Sebelumnya,informasi soal kondisi kesehatan Tio Pakusadewo itu terungkap melalui unggahan rekan sesama aktor, Agus Wibowo di akunnya di Instagran.

Aktor senior Tio Pakusadewo tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang menurun.

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TAGS   Tio Pakusadewo  Tio Pakusadewo stroke  kondisi Tio Pakusadewo  Jantung 
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