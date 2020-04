Dewi Perssik: Berita itu Benar Enggak sih Kak Glenn? Kita kan mau Konser Bareng, Plis Jawab

Rabu, 08 April 2020 – 20:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Glenn Fredly meninggal dunia, pada Rabu (8/4) pada pukul 18.00 WIB. Kepergian Glenn secara mendadak ini mengagetkan semua orang, termasuk rekan-rekan musisi tanah air.

Unggahan video Glenn di akun Instagram miliknya pada empat hari yang lalu langsung dibanjiri komentar oleh para artis dan penggemarnya. Mereka seolah tak percaya bahwa Glen sudah tiada.

"Mas Glen, no you're gone to soon Mas," tulis Andien.

"Enggak percaya, selamat jalan Glenn," tulis Nafa Urbach dengan emoticon menangis.

"Rest in peace, you will be missed," tulis DJ Devina.

Bahkan, Dewi Perssik mengungkapkan ketidak percayaannya lantaran bakal konser dengan Glenn pada Agustus nanti.

"Berita itu benar enggak sih Kak Glenn? Kita kan mau konser bareng Agustus. Plis jawab," tanya Dewi.(chi/jpnn)

