JPNN.com - Otomotif - Mobil

DFSK Beri Sinyal Bakal Datangkan Mobil Listrik Baru, Dirilis Tahun Ini

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:28 WIB
Sokonindo Automobile (DFSK) mengumumkan tengah mempersiapkan mobil listrik baru untuk dirilis kepada publik di Indonesia. ilustrasi. Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - PT Sokonindo Automobile (DFSK) mengumumkan tengah mempersiapkan mobil listrik baru untuk dirilis kepada publik di Indonesia.

Kehadiran mobil listrik itu dikonfirmasi langsung oleh Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile Cing Hok Rifin saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Dia mengungkapkan model baru akan meluncur pada semester kedua tahun ini.

Meski begitu, DFSK belum memberikan kisi-kisi lebih lanjut terkait kendaraan terbaru mereka yang dipastikan.

“Kami berencana untuk meluncurkan kendaraan itu di semeter kedua tahun ini. Hanya saja, saya belum bisa memberikan kutipan terkait kendaraan NEV. Nanti, teman-teman media yang pertama mengetahui kendaraan itu,” kata Cing Hok Rifin di Jakarta, Senin.

Hal senada juga diungkapkan oleh CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus.

Dia mengatakan pihaknya belum bisa memberikan membocorkan lebih lanjut terkait kendaraan NEV yang nanti akan mereka bawa di Indonesia.

“Ini, kan, masih tertutup ya kalau lihat dari gambarnya, jadi ya kami tutup dulu aja. Nanti kalau sudah waktunya teman-teman media yang pertama kali kami undang untuk melihat lebih dekat,” ujar dia.

