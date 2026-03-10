Close Banner Apps JPNN.com
DFSK Bicara soal Proyek Pengadaan Mobil Pikap Kopdes Merah Putih

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:49 WIB
DFSK Super Cab. Foto: DFSK

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Sokonindo Automobile (DFSK) mengaku siap berkontribusi menyediakan mobil pikap jika dibutuhkan untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, pada Senin (10/3).

Barus mengatakan pihaknya memiliki mobil pikap dan siap menyediakan kebutuhan pemerintah jika memang dibutuhkan.

Namun, itu harus melalui tiga tahap yang perlu diketahui sebelum dilakukan.

"Kami siap, tetapi kami ingin semua ada tiga tahapan baru kami mau," ungkap Barus saat ditemui.

Dia menjelaskan tiga tahapan yang harus disepakati sebelum melakukan kerja sama.

Pertama, kata dia, harus mengetahui secara terperinci mengenai kendaraan yang dibutuhkan untuk program Kopdes Merah Putih.

"Satu, we do need assessment. Artinya begini, need assessment itu apa yang dibutuhkan oleh koperasi desa ini betul tidak 4x2 atau 4x4," tuturnya.

