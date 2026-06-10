DFSK Buka Suara soal SUV Terbaru yang Tengah Dikembangkan

jpnn.com, JAKARTA - PT Sokonindo Automobile selaku Agen Pemegang Merek (APM) DFSK diam-diam tengah mempersiapkan mobil baru untuk diperkenalkan kepada publik di Indonesia.

Mobil yang kemungkinan bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu terungkap setelah DFSK melakukan pengujian di jalan raya Indonesia dan tertangkap kamera.

Chief Operating Officer PT Sokonindo Automobile Franz Wang buka suara mengenai mobil barunya itu.

Dia mengakui bahwa SUV yang pernah tertangkap kamera dalam balutan kamuflase merupakan produk mereka.

Meski begitu, Franz Wang belum mau memberikan informasi secara terperinci menganai mobil itu.

"Kami memastikan bahwa setiap model yang dipersiapkan telah melalui proses pengembangan dan pengujian yang komprehensif agar sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, termasuk untuk perjalanan jarak jauh dan performanya dalam menghadapi jalanan terjal," kata Franz dalam siaran persnya, Selasa (9/6).

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Mobil SUV DFSK itu diuji di berbagai medan, yang menjadi salah satu tahapan penting bagi produsen kendaraan untuk menyesuaikan karakter produk dengan kondisi geografis dan infrastruktur jalan di Indonesia yang beragam.

Pengujian itu mencakup evaluasi aspek kenyamanan, daya tahan, hingga kemampuan kendaraan saat digunakan di medan dengan kontur menanjak.