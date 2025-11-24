DFSK Hadir di GJAW 2025

jpnn.com, TANGERANG - PT Sokonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek DFSK dan SERES di Indonesia kembali hadir pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlokasi di Hall 3 - Booth 3F, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, pada tanggal 21–30 November 2025.

Dengan membawa tema “Drive Your Business”, ini menjadi komitmen DFSK untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

"Mobilitas bukan hanya persoalan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, melainkan fondasi bagi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasional bisnis," kata CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus.

DFSK menegaskan bahwa seluruh inovasi yang dibawa ke pasar Indonesia dirancang untuk memberikan nilai nyata bagi para pelaku usaha.

Line-up Kendaraan untuk Solusi Bisnis Modern

Pada GJAW 2025, DFSK menampilkan berbagai lini produk yang telah mendapatkan kepercayaan konsumen Indonesia, di antaranya:

* DFSK Gelora E: pelopor kendaraan listrik komersial di Indonesia yang menawarkan operasional lebih ramah lingkungan, hemat biaya, dan mendukung transisi menuju ekosistem bisnis hijau.

* DFSK Super Cab: kendaraan niaga yang telah terbukti kuat, efisien, dan menjadi tulang punggung operasional banyak pelaku usaha.