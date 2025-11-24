Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif

DFSK Hadir di GJAW 2025

Senin, 24 November 2025 – 00:00 WIB
DFSK Hadir di GJAW 2025 - JPNN.COM
DFSK hadir di GJAW 2025 dengan tema Drive Your Business. Foto: PT Sokonindo Automobile

jpnn.com, TANGERANG - PT Sokonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek DFSK dan SERES di Indonesia kembali hadir pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlokasi di Hall 3 - Booth 3F, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, pada tanggal 21–30 November 2025.

Dengan membawa tema “Drive Your Business”, ini menjadi komitmen DFSK untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung produktivitas dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

"Mobilitas bukan hanya persoalan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, melainkan fondasi bagi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasional bisnis," kata CEO PT Sokonindo Automobile Alexander Barus.

Baca Juga:

DFSK menegaskan bahwa seluruh inovasi yang dibawa ke pasar Indonesia dirancang untuk memberikan nilai nyata bagi para pelaku usaha.

Line-up Kendaraan untuk Solusi Bisnis Modern

Pada GJAW 2025, DFSK menampilkan berbagai lini produk yang telah mendapatkan kepercayaan konsumen Indonesia, di antaranya:

Baca Juga:

* DFSK Gelora E: pelopor kendaraan listrik komersial di Indonesia yang menawarkan operasional lebih ramah lingkungan, hemat biaya, dan mendukung transisi menuju ekosistem bisnis hijau.

* DFSK Super Cab: kendaraan niaga yang telah terbukti kuat, efisien, dan menjadi tulang punggung operasional banyak pelaku usaha.

DFSK hadir di GJAW 2025 dengan tema Drive Your Business, perkuat komitmen sebagai mitra pertumbuhan usaha Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaikindo Jakarta Auto Week  gjaw 2025  DFSK  Sokonindo Automobile 
BERITA GAIKINDO JAKARTA AUTO WEEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp