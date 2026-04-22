Dharma Nugraha Hospital Bertransformasi, Hadirkan Layanan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Dharma Nugraha Hospital resmi memperkenalkan transformasi terbarunya yang menghadirkan wajah baru rumah sakit kepada masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih modern, nyaman, dan terpercaya.

Sebagai institusi kesehatan yang telah berdiri sejak 1996, Dharma Nugraha Hospital terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai utama dalam pelayanan, yakni ketulusan, empati, dan kepercayaan.

Transformasi itu tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga dari pengalaman menyeluruh. Kini, desain interior rumah sakit tampil lebih modern dan tidak lagi terasa kaku.

Suasana yang lebih nyaman diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi pasien dan keluarga selama menjalani proses perawatan.

Direktur PT dan pemilik Dharma Nugraha Hospital, Sekar Dewi Dinawati Tjindarbumi mengatakan rumah sakitnya itu menghadirkan layanan kesehatan yang semakin lengkap untuk rawat inap dan rawat jalan, mencakup berbagai spesialisasi seperti penyakit dalam, ibu dan anak, bedah umum dan onkologi, saraf, jantung, rehabilitasi medik, THT, serta poli gigi dengan spesialisasi lengkap untuk seluruh keluarga.

"Selain itu, fasilitas IGD 24 jam, laboratorium, dan radiologi serta fisioterapi juga tersedia untuk mendukung kebutuhan diagnosis dan penanganan pasien secara cepat dan akurat," ungkap Sekar Dewi dalam siaran persnya, Rabu (22/4).

Rumah sakit itu juga menyediakan layanan home service serta program medical check-up.

Dalam proses transformasi ini, Dharma Nugraha Hospital juga menunjuk Medivara Healthcare Consulting sebagai mitra strategis.