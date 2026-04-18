Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dharma Santi 2026, Prabowo Mengapresiasi Komitmen Umat Hindu dalam Menjaga Persatuan

Sabtu, 18 April 2026 – 14:02 WIB
Dharma Santi 2026, Prabowo Mengapresiasi Komitmen Umat Hindu dalam Menjaga Persatuan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan ucapan selamat merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Indonesia. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama Pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Tanah Air,” ucap Prabowo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (17/4).

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada umat Hindu di seluruh tanah air, sberta mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar.

Baca Juga:

“Sebagai Insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Dharma Santi Tahun 2026, Tahun Baru Saka 1948, dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan dan kedamaian,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa Dharma Santi merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia pun menekankan pentingnya semangat harmoni dan persatuan pascaperayaan Nyepi serta nilai luhur dalam kehidupan.

Baca Juga:

“Setelah Nyepi, kita melangkah bersama dalam semangat harmoni, kedamaian, dan persatuan. Nilai Tat Twam Asi, hidup saling menghormati dan hidup seimbang adalah kekuatan bangsa kita,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan keyakinannya terhadap kontribusi umat Hindu dalam menjaga harmoni sosial dan persatuan nasional.

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada umat Hindu di seluruh tanah air serta mengajak untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  dharma santi 2026  Umat Hindu  Persatuan Bangsa 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp