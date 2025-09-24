DHL Express Masuk 3 Besar Best Workplaces in Asia

jpnn.com, JAKARTA - DHL Express menempati posisi dua dalam daftar Great Place to Work® Best Workplaces in Asia™ 2025.

Penghargaan itu berlaku untuk seluruh operasi DHL Express di Asia Pasifik, dan menjadi tonggak penting karena perusahaan berhasil konsisten masuk 3 besar selama 10 tahun berturut-turut. Pada saat yang sama, DHL Express Indonesia dengan bangga merayakan pencapaiannya sendiri, setelah berhasil dinobatkan sebagai #1 Best Workplace™ di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.

CEO Asia Pasifik DHL Express, Ken Lee menuturkan karyawan adalah pusat dari segala hal yang kami lakukan.

"Saya bangga atas pencapaian ini, karena secara konsisten diakui sebagai tempat kerja pilihan. Dedikasi, semangat, dan inovasi tim untuk memastikan setiap karyawan memiliki sarana dan kesempatan berkembang adalah kunci keberhasilan kami hari ini,” ujar Ken Lee dikutip, Rabu (24/9).

Dia menuturkan di tengah perubahan pola perdagangan dan rantai pasok yang makin kompleks, kami harus tetap fokus, lincah, dan adaptif tanpa mengorbankan keselamatan serta kesejahteraan karyawan.

"Saya yakin hal ini akan menempatkan kami pada posisi yang berbeda di masa depan, sekaligus mempercepat pertumbuhan berkelanjutan," ungkap dia.

Dorong Pemberdayaan Karyawan Lewat Strategi 2030

Ken Lee menilai pencapaian ini hadir di tengah meningkatnya tantangan industri logistik yang turut dipengaruhi oleh dinamika tenaga kerja, salah satu megatrend dalam Strategi 2030 DHL Group yang dinilai akan berdampak besar pada sektor tersebut.