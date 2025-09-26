Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

DHL Express Sesuaikan Tarif Mulai 1 Januari 2026

Jumat, 26 September 2025 – 17:57 WIB
Penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, DHL Express mengumumkan penyesuaian harga yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Ilustrasi. Foto: Tim DHL Express

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, DHL Express mengumumkan penyesuaian harga yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Kami tetap berkomitmen untuk membantu pelanggan menghadapi kompleksitas lanskap perdagangan global, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan geopolitik belakangan ini," ujar Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad dikutip Jumat (26/9).

Ahmad menjelaskan melalui penyesuaian harga tahunan ini, pihaknya berupaya untuk terus memperkuat ketahanan dan fleksibilitas jaringan. 

“Sehingga kami dapat tetap memberikan dukungan yang konsisten bagi bisnis pelanggan, meskipun di tengah berbagai faktor eksternal yang mungkin terjadi," kata dia.

Dia juga mengungkapkan DHL Express secara rutin melakukan penyesuaian harga setiap tahun dengan mempertimbangkan. 

Salah satunya, fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi, serta biaya administratif yang berkaitan dengan regulasi dan keamanan. 

Langkah-langkah tersebut secara rutin diperbarui oleh otoritas nasional dan internasional di sekitar 220 negara dan wilayah yang menjadi bagian dari jaringan layanan DHL Express. 

"Besaran penyesuaian harga akan berbeda-beda di setiap negara, disesuaikan dengan kondisi pasar lokal yang berlaku," pungkas Ahmad.(mcr10/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

