Di Atas Panggung Pestapora, Iwan Fals dan Ebiet G. Ade Mendoakan Para Korban Demo Anarkistis

Jumat, 05 September 2025 – 15:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus legendaris Iwan Fals dan Ebiet G. Ade menyempatkan diri mendoakan para korban demo anarkistis pada akhir Agustus lalu, di atas panggung Pestapora 2025, pada Jumat (5/9).

Dalam acara tersebut, Iwan mengajak semua yang hadir untuk sejenak memejamkan mata dan mendoakan rekan-rekan yang menjadi korban.

"Kami ikut prihatin terhadap korban dari apa pun namanya yang terjadi kemarin," ungkap Iwan di atas panggung.

Iwan Fals menekankan pentingnya memahami perbedaan antara yang benar dan salah.

Pelantun Kemesraan tersebut menunjukkan harapannya akan perubahan positif setelah berbagai peristiwa yang menerpa Indonesia.

"Manusia, kan, kodratnya lemah, bukan nabi, bukan apa. Mohon kita yang lebih tenang," kata Iwan, mengajak semua untuk bersikap bijak.

Di sisi lain, Ebiet G. Ade lantas mendoakan adanya harapan baru untuk masa depan bangsa.

"Mudah-mudahan ini awal baru dari cahaya baru buat kita ya," kata Ebiet G. Ade.(mcr31/jpnn)