JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Balik Hasil Imbang Dewa United vs Persib Bandung, Ada Momen Besar Bojan Hodak

Rabu, 22 April 2026 – 05:53 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Bojan Hodak tetap punya alasan untuk tersenyum meski Persib Bandung gagal menang di markas Dewa United, Senin (20/4/2026).

Hasil imbang 2-2 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 itu justru mengantar sang pelatih menorehkan catatan istimewa.

Tambahan satu angka dari laga tersebut membuat Hodak kini mengoleksi total 200 poin sejak mulai menangani Persib pada awal musim Liga 1 2023/24.

Catatan tersebut membuat Hodak sejajar dengan salah satu sosok legendaris Persib Indra M. Tohir.

Dalam 95 pertandingan bersama Persib, pelatih asal Kroasia itu mencatatkan 57 kemenangan, 29 hasil imbang, dan hanya sembilan kali menelan kekalahan.

Torehan tersebut memperlihatkan konsistensi Persib yang terus terjaga di bawah kepemimpinan Hodak.

Di sisi lain, Indra M. Tohir membutuhkan 113 pertandingan untuk mencapai 200 poin, dengan perincian 58 kemenangan, 26 imbang, dan 29 kekalahan selama menangani Persib.

Dengan kompetisi yang masih berjalan, peluang Hodak untuk melampaui torehan sang legenda terbuka lebar.

