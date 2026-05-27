Di Balik Hattrick Juara Persib Bandung, Bojan Hodak Simpan Cerita Berat

jpnn.com - Bojan Hodak akhirnya buka suara setelah mengakhiri perjalanannya sebagai pelatih kepala Persib Bandung.

Juru taktik asal Kroasia itu meninggalkan kursi kepelatihan Maung Bandung dengan catatan istimewa setelah sukses membawa Persib meraih tiga gelar liga secara beruntun.

Namun, mulai musim depan, posisi pelatih kepala Persib akan diisi Igor Tolic, sementara Bojan Hodak berperan sebagai penasihat teknis klub.

Meski menutup masa kepelatihannya dengan prestasi gemilang, Hodak mengaku perjalanan tersebut tidak berjalan mudah.

Pelatih berusia 55 tahun itu menyebut keberhasilan Persib lahir dari kekompakan seluruh elemen di dalam klub.

"Saat pertama datang ke sini, saya melihat banyak orang hebat di dalam tim. Semua bekerja dengan arah yang sama dan itu menjadi awal kami bisa meraih trofi," ucapnya.

Menurutnya, tantangan terbesar justru hadir pada musim terakhir. Persib harus melakukan perubahan besar di dalam skuad, termasuk pergantian mayoritas pemain di tengah ketatnya persaingan dengan klub-klub papan Super League.

"Musim ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Kami harus membangun ulang tim, sementara klub lain juga makin kuat. Karena itu, pencapaian ini terasa sangat luar biasa," tegasnya.