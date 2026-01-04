Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya

jpnn.com - PAMEKASAN - Karteker atau Pelatih Sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi bersyukur pasukannya bisa memenangi Derbi Suramadu melawan Madura United, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam WIB.

Bajol Ijo -salah satu sebutan Persebaya, menang dengan susah payah, satu gol tanpa balas.

Uston menilai kemenangan kedua dari dua pertandingan terakhir itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

“Kami bersyukur bisa mendapatkan tiga poin di sini. Madura United adalah tim yang bagus. Ini hasil kerja keras pemain dan seluruh staf. Alhamdulillah, tiga poin bisa kami amankan,” ujar Coach Uston.

Baca Juga: Kemenangan Persija atas Persijap Jepara Jadi Kado Manis Awal Tahun Bagi Warga Ibu Kota

Persebaya tampil dominan. Green Force mencatatkan penguasaan bola hingga 68 persen, serta melepaskan sembilan tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Coach Uston mengakui laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama datang dengan tren positif.