Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya

Minggu, 04 Januari 2026 – 06:50 WIB
Di Balik Kemenangan Persebaya dari Madura United Ada Hal yang Sangat Berbahaya - JPNN.COM
Skuad Persebaya merayakan gol. Foto: IG officialpersebaya

jpnn.com - PAMEKASAN - Karteker atau Pelatih Sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi bersyukur pasukannya bisa memenangi Derbi Suramadu melawan Madura United, pada pekan ke-16 Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam WIB.

Bajol Ijo -salah satu sebutan Persebaya, menang dengan susah payah, satu gol tanpa balas.

Uston menilai kemenangan kedua dari dua pertandingan terakhir itu merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

Baca Juga:

“Kami bersyukur bisa mendapatkan tiga poin di sini. Madura United adalah tim yang bagus. Ini hasil kerja keras pemain dan seluruh staf. Alhamdulillah, tiga poin bisa kami amankan,” ujar Coach Uston.

Baca Juga:

Persebaya tampil dominan. Green Force mencatatkan penguasaan bola hingga 68 persen, serta melepaskan sembilan tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Coach Uston mengakui laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama datang dengan tren positif.

Mau tahu posisi Persebaya Surabaya di klasemen Super League? Marilah ke mari hei hei hei...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Madura United  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp