Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Di Balik Kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Vietnam, Hector Souto Ungkap Fakta Ini

Selasa, 03 Februari 2026 – 22:34 WIB
Di Balik Kemenangan Timnas Futsal Indonesia atas Vietnam, Hector Souto Ungkap Fakta Ini - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia, Mochammad Iqbal saat berlaga pada perempat final ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 menghadapi Vietnam di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia sukses memembus semifinal Piala Asia Futsal 2026 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2) skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 3-2.

Gol kemenangan Skuad Garuda pada laga ini dicetak melalui Brian Ick pada menit ke-3, Ardiansyah Nur (10'), dan Reza Gunawan (25').

Baca Juga:

Adapun dua gol balasan Vietnam tercipta oleh brace Nguyen Da Hai di menit ke-(24 dan 35).

Pelatih Timnas Indonesia Hector Souto mengaku senang anak asuhannya mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Dia mengungkapkan timnya tidak berada dalam kondisi terbaik sejak awal pertandingan karena beberapa pemain mengalami cedera.

Baca Juga:

“Laga yang sangat baik untuk kedua tim. Lawan juga punya peluang buat raih kemenangan, begitu juga kami.”

“Kami mencoba memperbaiki penampilan, lawan bermain menyerang pada babak kedua. Terpenting untuk kami sekarang melakukan recovery menghadapi laga berikutnya,” ujar pelatih kelahiran 7 Desember 1981 itu.

Timnas Indonesia tembus semifinal ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai mengalahkan Vietnam, Selasa (3/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Piala Asia Futsal  Vietnam  Hector Souto  Piala Asia Futsal 2026 
BERITA TIMNAS FUTSAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp