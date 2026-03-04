Di Balik Kunjungan Wapres Gibran ke Bandung yang Tak Bisa Didekati Awak Media

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Rabu (4/3).

Di Kota Bandung, dia mendatangi SMP Santo Yusup untuk melihat secara langsung kegiatan ekstrakulikuler e-Sport, dan pendidikan IoT (Internet of Things) yang diterapkan sejak kelas 7.

Pantauan JPNN di lokasi, Gibran datang sekitar sekitar pukul 09.00 WIB, mengenakan kemeja biru muda.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendampingi orang nomor 2 di Indonesia itu.

Namun, awak media tidak diperkenankan meliput dan hanya bisa menyaksikan dari jauh aktivitasnya.

Gibran tampak memasuki sejumlah ruangan di SMP tersebut untuk berbincang dengan para siswa yang sedang belajar.

Hadir juga perwakilan pengurus besar eSport Indonesia (PBESI) yang mendampingi Gibran berbincang dengan siswa.

Sekitar 30 menit berada di sekolah, Gibran kemudian meninggalkan SMP Santo Yusup untuk melakukan kegiatan lain di Kabupaten Bandung yang bakal menyambangi sekolah serta pesantren.