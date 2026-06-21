Di Balik Kursi Panas Persija, Ini Cara Shin Tae Yong Meredam Tekanan

jpnn.com - Menukangi Persija Jakarta membuat Shin Tae Yong berada dalam situasi penuh tekanan.

Namun, juru racik asal Korea itu menilai kondisi tersebut sebagai sesuatu yang sudah melekat dalam profesi seorang pelatih di level tertinggi.

Menurutnya, tekanan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dikelola dengan cara yang tepat agar tidak mengganggu fokus tim dalam menghadapi pertandingan.

"Menjadi pelatih berarti siap berada dalam situasi penuh tekanan. Yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan semuanya sejak awal agar tekanan itu tidak terasa berlebihan saat pertandingan tiba," jelasnya.

Shin Tae Yong menjelaskan bahwa dirinya memiliki pola kerja khusus dalam mempersiapkan tim.

Dia memilih memaksimalkan seluruh aspek persiapan jauh sebelum hari pertandingan. Kemudian, secara bertahap mengurangi intensitas agar pikiran tetap jernih saat laga berlangsung.

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Selain aspek teknis, eks nakhoda Timnas Indonesia itu juga menyoroti hubungan antara pelatih dan suporter yang tidak bisa dilepaskan dari tekanan pekerjaan.

Dia mengakui bahwa kritik dan ekspektasi tinggi merupakan bagian dari dinamika yang harus diterima dengan kepala dingin.