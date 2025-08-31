Di Balik Langkah Persib Bandung Rekrut Eliano Reijnders

Minggu, 31 Agustus 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com - Persib Bandung kembali menunjukkan ambisinya untuk tampil kompetitif pada musim 2025/26 dengan merekrut Eliano Reijnders.

Bek sayap Timnas Indonesia ini menandatangani kontrak selama dua tahun. Eliano menjadi tambahan penting untuk memperkuat sektor kanan Maung Bandung.

Alasan Merekrut Eliano Reijnders

Deputy CEO Persib Adhitia Putra Herawan menegaskan keputusan mendatangkan Eliano merupakan rekomendasi langsung dari pelatih, Bojan Hodak.

"Kami percaya Eliano akan memberi kontribusi besar bagi tim, baik di kompetisi domestik maupun di ajang Asia. Kehadirannya membawa energi baru bagi skuad," ujar Adhitia.

Eliano memulai karier profesionalnya bersama klub Eredivisie Belanda, PEC Zwolle pada 2018.

Meski sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht, dia tetap setia memperkuat Zwolle hingga akhirnya memutuskan untuk membuka babak baru di Indonesia.

Keputusan Eliano memilih menjadi Warga Negara Indonesia pada 2024 membuatnya masuk dalam Skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Selain rekam jejaknya di Eropa, Eliano juga punya darah sepak bola yang kental. Dia adalah adik dari gelandang Manchester City Tijjani Reijnders.