Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Di Balik Minim Gol, Bhayangkara FC Bikin Persib Bandung Siaga Penuh

Minggu, 21 Desember 2025 – 11:22 WIB
Di Balik Minim Gol, Bhayangkara FC Bikin Persib Bandung Siaga Penuh - JPNN.COM
Skuad Bhayangkara FC. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC pada laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam.

Pada pertandingan ini, Persib bertekad bangkit setelah gagal meraih tiga poin saat menghadapi Malut United pada pekan sebelumnya.

Bhayangkara FC yang berstatus sebagai tim promosi dari Liga 2 dikenal memiliki produktivitas gol yang minim.

Baca Juga:

Dari 13 pertandingan yang dilalui, skuad asuhan Paul Munster baru mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali.

Kekuatan Bhayangkara FC

Meski demikian, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Bhayangkara FC sebagai tim dengan pertahanan yang solid dan tidak mudah ditembus.

"Iya, pertandingan mereka sering berakhir 0-0, 1-0, atau 1-1. Seperti yang sudah saya katakan, mereka tim yang rapat dan bermain kompak."

Baca Juga:

"Mereka bertahan dengan baik meski dalam menyerang tidak banyak mencetak gol," kata Hodak.

Ancaman Bhayangkara FC

Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan Bhayangkara FC, terutama ancaman dari situasi bola mati yang kerap menjadi ancaman.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan kewaspadaannya terhadap tim promosi Bhayangkara FC yang akan menjadi lawannya di pekan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bhayangkara FC  Persib Bandung  Persib  Persib vs Bhayangkara FC  Super League 
BERITA BHAYANGKARA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp